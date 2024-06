Résultat des législatives à Wambrechies : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Wambrechies pour ces législatives ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est courageux. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,3% des suffrages dans la commune. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment atteint 11,51% à Wambrechies pour les élections continentales. Mais ce sont 22% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,75%), de Marie Toussaint (5,75%) et enfin de Léon Deffontaine (1,67%).

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Wambrechies ? Que peut-on déduire de cette avalanche de statistiques ? La progression du RN est déjà forte à Wambrechies entre le score de Jordan Bardella en 2019 (19,15%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (26,16%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Wambrechies dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui arrive maintenant. Le résultat de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Wambrechies, avec 26,16%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 21,55% et Raphaël Glucksmann à 11,51%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Wambrechies lors de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la clé pour estimer une tendance politique locale. Wambrechies avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,63%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 39,3% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,58% et 7,86% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 33,6% contre 66,4%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Wambrechies, grattant 16,23% des suffrages sur place, contre 34,56% pour Brigitte Liso (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (63,60% contre 36,40% pour le RN). Brigitte Liso remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Wambrechies : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives À Wambrechies, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,74%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (62,48%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 653 € par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4 020 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,45%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,95%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,1%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Wambrechies, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

09:32 - Wambrechies : la mobilisation des habitants aux législatives À Wambrechies, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,69% au premier tour et seulement 54,13% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,12% dans la ville, contre un taux d'abstention de 25,01% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Wambrechies.