Résultat des législatives à Wangenbourg-Engenthal : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Wangenbourg-Engenthal comme dans toute la France. Avec une population de 1 337 habitants répartis dans 828 logements, ce village présente une densité de 43 hab par km². Avec 104 entreprises, Wangenbourg-Engenthal offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (68,96%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 48,35% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 35,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 267,63 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Wangenbourg-Engenthal montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

L'analyse des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 121 personnes en âge de voter à Wangenbourg-Engenthal, 40,14% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 45,57% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,86% au premier tour et seulement 53,29% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 25,45% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,28% au deuxième tour.

08:02 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Wangenbourg-Engenthal

Le bureau de vote de la commune de Wangenbourg-Engenthal ferme ses portes à 18 heures. Des législatives se tiennent ce dimanche à Wangenbourg-Engenthal. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Deux tours sont organisés pour se décider parmi les candidatures des différentes factions politiques à Wangenbourg-Engenthal (67710), comme dans toute la France. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.