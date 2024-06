Résultat des législatives à Westhoffen : l'élection 2024 en direct

11:02 - Westhoffen : législatives et dynamiques démographiques

Dans les rues de Westhoffen, les élections sont en cours. Avec ses 1 693 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 92 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 516 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 17,79% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 25,17% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 40,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 43,6% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 336,04 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Westhoffen, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de la France.