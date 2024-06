En direct

19:52 - La gauche aussi dans les favoris à Wittenheim pour ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait glané 9,32% à Wittenheim il y a quelques jours. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Wittenheim, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,53% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Les législatives à Wittenheim peuvent-elles échapper au Rassemblement national ? Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… La progression du RN semble déjà solide à Wittenheim entre le score de Jordan Bardella en 2019 (37,58%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (42,8%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 41% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 42,8% pour la liste Bardella à Wittenheim il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Wittenheim, à 42,8%, soit 2089 voix. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Manon Aubry à 14,36% et Raphaël Glucksmann à 9,32%.

14:32 - 34,24% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Wittenheim La communauté électorale de Wittenheim s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022. La figure du parti d'extrême droite prenait les devants avec 34,24% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 24,93% et 19,24% des voix. Wittenheim n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,54% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 56,08% contre 43,92%.

12:32 - Quel verdict à Wittenheim pour le RN ce dimanche ? Le score du RN sera très observé pour cette élection législative 2024, localement. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Wittenheim il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Christelle Ritz qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 33,13% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Haut-Rhin. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,87%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,13%.

11:02 - Wittenheim : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Wittenheim peut-elle influencer le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,68% et une densité de population de 763 hab par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 363 €/an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3 934 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,01% et d'une population immigrée de 12,80% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Wittenheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,98% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Wittenheim Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Lors des précédentes européennes, 54,31% des inscrits sur les listes électorales de Wittenheim (Haut-Rhin) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 56,87% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 62,89% au premier tour et seulement 65,33% au second tour. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 10 469 personnes en âge de voter dans la commune, 27,74% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 30,95% au second tour.