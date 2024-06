En direct

19:48 - À Ychoux, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. La liste Glucksmann avait glané 14,17% à Ychoux il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 26% sur place. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 22,76% des bulletins dans la localité.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le RN à Ychoux Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 38,59% à Ychoux le 9 juin dernier Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Ychoux, avec 38,59%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Raphaël Glucksmann à 14,17% et Valérie Hayer à 10,45%.

14:32 - 29,28% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Ychoux C'est probablement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait énormément séduit à Ychoux pendant l'élection présidentielle avec pas moins de 29,28% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,9% et 20,54% des voix. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec 7,44% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen finissait aussi première avec 50,28%.

12:32 - Quel score à Ychoux pour le RN aux législatives ? Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Ychoux il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Michel Dufay qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 27,76% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription des Landes. Guy de Barbeyrac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,34%.

11:02 - Les données démographiques d'Ychoux révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Ychoux comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 339 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 146 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 700 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (76,64%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,38% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 301 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. En conclusion, Ychoux incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Ychoux : les législatives débutent L'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Ychoux (40160). Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,41% au premier tour. Au second tour, 45,47% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Ychoux cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 78,29% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,89% au second tour, ce qui représentait 1 385 personnes. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?