Résultat des législatives à Zoufftgen : l'élection 2024 en direct

Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Zoufftgen avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,03%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 43,98% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 11,09% et 7,46% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 30,19% contre 69,81%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Zoufftgen

Quel portrait faire de Zoufftgen, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 262 habitants, ce bourg cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 40 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 357 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 11,97% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 160 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 14,84%, contribue à son pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 36,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 472,80 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Zoufftgen manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.