La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Le Ban-Saint-Martin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,47%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 31,68% des votes. Le Ban-Saint-Martin n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,45% et 7,55% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 35,83% contre 64,17%.

11:02 - Les enjeux locaux du Ban-Saint-Martin : tour d'horizon démographique

Quel impact aura la population du Ban-Saint-Martin sur les résultats des élections législatives ? Avec 37% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,41%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (42,66%) met en exergue le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2737,19 euros/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 385 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,04% et d'une population immigrée de 9,40% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,58% au Ban-Saint-Martin, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.