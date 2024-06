En direct

19:47 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections au Bourgneuf-la-Forêt convoité Une autre incertitude qui accompagne ces législatives est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,61% des bulletins dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 10,88% au Bourgneuf-la-Forêt début juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,64%), de l'EELV Marie Toussaint (4,96%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,96%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 15 points au Bourgneuf-la-Forêt Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des éléments émergent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 15 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 29% ou plus au Bourgneuf-la-Forêt ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi au Bourgneuf-la-Forêt le 9 juin dernier ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. 41,76% des voix se sont en effet tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen au Bourgneuf-la-Forêt, devant Valérie Hayer à 19,84% et Raphaël Glucksmann à 10,88%. Le RN a cumulé ainsi pas moins de 261 électeurs du Bourgneuf-la-Forêt.

14:32 - Emmanuel Macron en tête au Bourgneuf-la-Forêt au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Le Bourgneuf-la-Forêt avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 31,51%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 32,4% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 14,36% et 4,69% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 42,8% contre 57,2%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 au Bourgneuf-la-Forêt Analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche au Bourgneuf-la-Forêt il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 21,14% au premier tour, contre 48,71% pour Yannick Favennec (La République en Marche), Le Bourgneuf-la-Forêt votant pour la 3ème circonscription de la Mayenne. Le Bourgneuf-la-Forêt n'aura d'ailleurs pas l'opportunité de se prononcer lors d'un second tour, la circonscription entière ayant élu son représentant à l'Assemblée dès le premier round !

11:02 - Élections législatives au Bourgneuf-la-Forêt : un éclairage démographique Comment les électeurs du Bourgneuf-la-Forêt peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 62 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,95%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 567 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,88%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,89%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Bourgneuf-la-Forêt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,9% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Le Bourgneuf-la-Forêt Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 761 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 420 inscrits sur les listes électorales au Bourgneuf-la-Forêt, 52,82% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 49,00% en 2019. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 392 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 25,14% étaient restés chez eux, contre une abstention de 26,36% au premier tour. La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait notamment susceptible faire augmenter le pourcentage de participation au Bourgneuf-la-Forêt.