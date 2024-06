La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, au Crès, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,24% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,89% pour Yannick Jadot, 2,06% pour Fabien Roussel et 2,3% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 17,87% au Crès. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 33% sur place.

Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques grandes lignes émergent… L'étiquette Rassemblement national devrait s'approcher de 30% au Crès lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les élections européennes se répercute localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est assez risqué, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les européennes 2024 au Crès. L'extrême droite a cumulé 29,58% des suffrages, soit 1306 voix, face à Raphaël Glucksmann à 17,87% et Valérie Hayer à 15,76%.

14:32 - 28,43% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle au Crès

La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 28,43% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,8%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 21,29% des suffrages. Et La cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 40,31% contre 59,69%.