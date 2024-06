En direct

19:48 - La gauche aussi dans la course au Genest-Saint-Isle pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,12% au Genest-Saint-Isle. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 23% sur place. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, au Genest-Saint-Isle, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 24% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 12 points au Genest-Saint-Isle Que peut-on conclure de cet ensemble de statistiques ? Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Genest-Saint-Isle dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc aussi comme logique au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, au Genest-Saint-Isle, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, récoltant 32,29% des suffrages contre Valérie Hayer à 21,85% et Raphaël Glucksmann à 12,12%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle au Genest-Saint-Isle en 2022 ? Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Le Genest-Saint-Isle avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,06%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 34,61% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,86% et 5,31% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 38,17% contre 61,83%.

12:32 - Des législatives positives pour le clan macroniste il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 18,25% au Genest-Saint-Isle, le RN avait été devancé par les 48,13% du binôme LREM au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de la Mayenne. Il n'y avait pas eu de second round dans la circonscription.

11:02 - Comprendre l'électorat du Genest-Saint-Isle : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Genest-Saint-Isle, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 2 126 habitants répartis dans 877 logements, cette ville présente une densité de 114 hab/km². L'existence de 94 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 21,21% des résidents sont des enfants, et 23,37% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,59% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 666 euros/an, la ville vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui au Genest-Saint-Isle contribue à façonner l'avenir français.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas du Genest-Saint-Isle Au cours des dernières consultations politiques, les 2 185 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,3% dans la commune du Genest-Saint-Isle, contre un taux d'abstention de 46,15% il y a cinq ans. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,27% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 22,77% au premier tour. Les appels à faire "barrage" au Rassemblement national sont notamment susceptibles de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants du Genest-Saint-Isle.