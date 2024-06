En direct

19:53 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes au Gosier ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives au Gosier. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 39,11% des votes. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour avec 59,29%. Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 15,27% au Gosier. Mais ce sont 37% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (15,87%), de Marie Toussaint (7,69%) et enfin de Léon Deffontaine (0,86%).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement progressé au Gosier en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 20% voire plus au Gosier ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Gosier dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella début juin Le score de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut au Gosier, à 26,03%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Manon Aubry à 15,87% et Raphaël Glucksmann à 15,27%.

14:32 - 51,67% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 au Gosier C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 51,67% et Emmanuel Macron avec 16,54% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République au Gosier. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 15,76% des suffrages. Avec 61,67%, Marine Le Pen s'imposait, devant le chef de l'Etat sortant à 38,33% au second tour.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 au Gosier ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives sera très commenté. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville du Gosier, obtenant 10,71% des voix sur place, contre 39,11% pour Justine Benin (Divers gauche). Au second round, c'est encore Christian Baptiste qui glanera le plus de suffrages, avec 59,29% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Le Gosier : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale législative, Le Gosier est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 27 184 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 5 091 entreprises, Le Gosier permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,28% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 372 résidents étrangers, Le Gosier se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 533 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,14%, révélant une situation économique en demi-teinte. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Gosier s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - C'est l'heure de voter au Gosier : les législatives débutent Au Gosier, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 52,7% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 52,05% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 78,74% au premier tour. Au deuxième tour, 73,56% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives au Gosier ? La flambée des prix qui pèse sur les finances des ménages serait notamment capable d'impacter les choix que feront les citoyens du Gosier.