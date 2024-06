Résultat des législatives au Montsaugeonnais : l'élection 2024 en direct

Le scrutin présidentiel est certainement la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans au Montsaugeonnais. La figure du Rassemblement national terminait à 32,95% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,09% et 14,95% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6,68% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,49%, devant Emmanuel Macron à 46,51%.

Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national réalisait un bon démarrage au Montsaugeonnais. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Marne, c'est Christophe Bentz qui arrivait en tête au premier tour avec 26,57%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 53,51%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,49%.

Comment la composition démographique du Montsaugeonnais façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues du Montsaugeonnais, les élections sont en cours. Dotée de 695 logements pour 1 139 habitants, la densité de la commune est de 102 habitants par km². Avec 93 entreprises, Le Montsaugeonnais est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,83% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 45,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 39,71% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1277,96 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Pour conclure, au Montsaugeonnais, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.