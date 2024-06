Résultat des législatives au Perréon : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 42,51% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen au Perréon, devant Valérie Hayer à 13,69% et François-Xavier Bellamy à 9,84%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi 298 votants du Perréon.

L'élection suprême avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen écrasait le match avec 32,41% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,42% et 13,1% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 9,43% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la candidate du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 51,57%.

11:02 - Le poids démographique et économique du Perréon aux législatives

Les données démographiques et socio-économiques du Perréon mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 4,84% et une densité de population de 106 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 587 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,87%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,37%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Perréon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,21% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.