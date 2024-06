Résultat des législatives au Plessis-Brion : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection législative 2024. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu au Plessis-Brion en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Michel Guiniot devant ses concurrents au premier tour, avec 26,18% dans la cité, partie intégrante de la 6ème circonscription de l'Oise. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,20%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,80%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives au Plessis-Brion

Comment la population du Plessis-Brion peut-elle affecter le résultat des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,15%. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,4%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 567 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,92%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (4,9%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation au Plessis-Brion mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,42% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.