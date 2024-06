En direct

19:51 - Que vont trancher les supporters de Glucksmann au Puy-Sainte-Réparade ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, au Puy-Sainte-Réparade, le binôme Nupes avait en effet cumulé 25,43% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 15,45% au Puy-Sainte-Réparade pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 6,67% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,7% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,02% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 28% cette fois.

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des législatives au Puy-Sainte-Réparade ? Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… Si on s'en tient à la progression du RN vue des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever pas loin des 30% au Puy-Sainte-Réparade. Un calcul qui semble logique compte tenu des électeurs également gagnés par le parti dans la zone en 5 ans : un bond de 7 points qui peut encore grimper.

15:31 - Un 32,73% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella au Puy-Sainte-Réparade le 9 juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les européennes au Puy-Sainte-Réparade. L'extrême droite glanait 32,73% des votes, soit 873 voix, devant Raphaël Glucksmann à 15,45% et Valérie Hayer à 13,95%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon au Puy-Sainte-Réparade lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Le Puy-Sainte-Réparade avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,42%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 26,83% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,38% et 8,24% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 46,79% contre 53,21%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Regarder le plus récent scrutin législatif livre des indices précieux au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune du Puy-Sainte-Réparade, récoltant 22,3% des voix sur place, contre 29,34% pour Anne-Laurence Petel (Ensemble !). Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

11:02 - Le Puy-Sainte-Réparade et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et la situation socio-économique du Puy-Sainte-Réparade déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,27%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,53%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 259 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,6%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,73%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Puy-Sainte-Réparade mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,46% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est l'heure de voter au Puy-Sainte-Réparade : les législatives débutent L'observation des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les dernières élections européennes, 4 847 inscrits sur les listes électorales du Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône) avaient pris part au scrutin (soit 56,88%), contre une participation de 54,11% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,22% au premier tour. Au second tour, 45,31% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.