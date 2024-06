En direct

19:48 - Au Sourn, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Une autre source de doute de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, au Sourn, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,62% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 13,6% au Sourn début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (5,5%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,43%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,91%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 23% sur place.

18:42 - Une progression impressionnante du RN au Sourn en 5 ans Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella au Sourn il y a trois semaines Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. Le 9 juin en effet, au Sourn, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 36,76% des voix contre Valérie Hayer à 15,58% et Raphaël Glucksmann à 13,6%. Si on entre dans le détail, 354 électeurs se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon au Sourn au premier tour de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est incontestablement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,99% contre 29,37% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 16,15% et 5,36% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,54% contre 58,46%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le RN n'a pas convaincu dans la commune du Sourn il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,51% au premier tour, contre 31,14% pour Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Le Sourn faisant partie de la 3ème circonscription du Morbihan. Sur la commune du Sourn, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Les défis socio-économiques du Sourn et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives au Sourn comme dans toute la France. Dotée de 1 011 logements pour 2 135 habitants, la densité de la ville est de 131 habitants/km². L'existence de 94 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,75%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 45,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2094,01 € par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Pour conclure, au Sourn, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter au Sourn : l'abstention au cœur des préoccupations Au Sourn, quelle abstention aux élections législatives ? L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 786 personnes en âge de voter au Sourn, 43,73% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 45,33% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,03% au premier tour. Au second tour, 47,72% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 747 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,89% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 18,6% au second tour.