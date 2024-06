En direct

19:49 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes dissoute aux Bois d'Anjou ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait donc terminé en tête avec 25,11% des voix dans la commune, où elle était incarnée par Véronique Roudévitch. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,25% pour Yannick Jadot, 1,74% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 12,57% aux Bois d'Anjou le 9 juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (7,29%), de l'EELV Marie Toussaint (6,05%) ou encore de Léon Deffontaine (2,59%).

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le RN aux Bois d'Anjou Que retenir de l'ensemble de ces scores ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points aux Bois d'Anjou entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,01% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella aux Bois d'Anjou au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Dans le détail, 344 votants des Bois d'Anjou ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit ainsi 33,01% des voix face à Valérie Hayer à 15,55% et Raphaël Glucksmann à 12,57%.

14:32 - Les Bois d'Anjou avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Bois d'Anjou lors du premier tour de la présidentielle avec 31,59%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 29,22%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,2% et 4,53% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 46,1% contre 53,9%.

12:32 - Aux Bois d'Anjou, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? La fraction d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN n'a pas convaincu aux Bois d'Anjou en 2022, lors des élections du Parlement, avec 20,23% au premier tour, contre 25,11% pour Véronique Roudévitch (LFI-PS-PC-EELV), Les Bois d'Anjou étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Maine-et-Loire. A l'issue du second round, c'est en revanche Anne-Laure Blin (Les Républicains) qui va glaner le plus de suffrages, avec 57,21% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections aux Bois d'Anjou Comment les électeurs des Bois d'Anjou peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 115 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,47%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 921 €/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 913 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (5,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,94%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation aux Bois d'Anjou mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,59% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Les Bois d'Anjou L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 45,95% au sein des Bois d'Anjou (Maine-et-Loire). L'abstention était de 50,08% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,3% au premier tour. Au deuxième tour, 53,99% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.