Résultat des législatives aux Bréviaires : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN dans sa moyenne nationale aux Bréviaires aux européennes Le résultat de ce 30 juin va peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen aux Bréviaires. Le mouvement a glané 33,76% des votes, face à Valérie Hayer à 19,42% et Raphaël Glucksmann à 11,8%.

14:32 - Les Bréviaires avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Les Bréviaires avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,38%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 32,77% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,1% et 10,13% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 41,33% contre 58,67%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives aux Bréviaires, le RN finissait à la deuxième place, 21,06% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,23% pour Aurore Bergé (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (70,68%). Aurore Bergé s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les Bréviaires : élections législatives et dynamiques démographiques Quelle influence la population des Bréviaires exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,6% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 34,42%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (7,79%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,17%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,27% aux Bréviaires, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - C'est l'heure de voter aux Bréviaires : les législatives débutent L'un des critères importants du scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation aux Bréviaires (78610). La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet impacter la participation aux Bréviaires. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 82,72% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 85,09% au premier tour, c'est-à-dire 719 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 65,41% au premier tour et seulement 56,24% au second tour. Quel député détrônera Aurore Bergé dans la 10ème circonscription des Yvelines ?