Résultat des législatives aux Clayes-sous-Bois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes dissoute aux Clayes-sous-Bois ? Une autre interrogation de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait cumulé 16,82% aux Clayes-sous-Bois pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 13,26% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,07% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 35% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée aux Clayes-sous-Bois, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 30,68% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national aux Clayes-sous-Bois Difficile de mettre en perspective cette masse de chiffres. Mais quelques grandes lignes se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points aux Clayes-sous-Bois entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 21% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel de Bardella aux Clayes-sous-Bois Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à analyser de près. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines aux Clayes-sous-Bois, avec 23,95% des bulletins dans l'urne (1461 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,82%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 16,49%.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 aux Clayes-sous-Bois ? Ce sont Emmanuel Macron avec 31,12% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,9% qui s'imposaient au premier tour de l'élection présidentielle aux Clayes-sous-Bois. Marine Le Pen n'affichait alors que 15,98%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 69,44% devant Marine Le Pen (30,56%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir aux Clayes-sous-Bois Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville des Clayes-sous-Bois, cumulant 13,39% des votes sur place, contre 30,68% pour Louise Brody (Nupes). Les Clayes-sous-Bois se tournera en revanche vers Béatrice Piron (Ensemble !) au second tour, finalement en tête localement avec 52,82%.

11:02 - Élections législatives aux Clayes-sous-Bois : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Les Clayes-sous-Bois regorge de diversité et d'activités. Avec ses 17 237 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 068 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 4 999 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 18,75% des résidents sont des enfants, et 22,3% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 2 002 personnes (11,52%) favorise une richesse culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, près de 35,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 883,30 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 aux Clayes-sous-Bois écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Les Clayes-sous-Bois : retour sur l'abstention aux dernières législatives Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 53,31% des inscrits sur les listes électorales des Clayes-sous-Bois (Yvelines) avaient participé au vote, contre une participation de 50,94% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 48,81% au premier tour et seulement 47,52% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 71,57% au deuxième tour, soit 8 216 personnes.