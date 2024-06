En direct

19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives aux Garennes sur Loire scruté La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, aux Garennes sur Loire, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,16% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 19,29% aux Garennes sur Loire. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 33% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres aux Garennes sur Loire avant les législatives Que conclure de cette masse de chiffres ? La progression du RN se montre déjà solide aux Garennes sur Loire entre le score de Jordan Bardella en 2019 (11,4%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,27%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella n'a pas fait recette aux Garennes sur Loire lors des élections de juin Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de sa performance nationale en effet aux élections européennes localement. Le protégé de Marine Le Pen a achevé l'élection troisième, avec 18,27%, contre Valérie Hayer avec 26,11% et Raphaël Glucksmann avec 19,29%.

14:32 - 43,67% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 aux Garennes sur Loire Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Elément saillant : le Rassemblement national avait fait au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans aux Garennes sur Loire que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait rassemblé 13,02% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 43,67%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,42% et Marine Le Pen avec 13,02%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,91% contre 78,09%).

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 aux Garennes sur Loire ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 9,88% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Maine-et-Loire, alors que les candidats LREM cumuleront 45,98% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Stella Dupont (LREM) au sommet localement.

11:02 - Élections aux Garennes sur Loire : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Les Garennes sur Loire apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Dotée de 2 027 logements pour 4 631 habitants, la densité de la commune est de 357 hab/km². Ses 352 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 450 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 18,68% des résidents sont des enfants, et 29,11% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,7% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2822,74 €/mois, la commune ambitionne plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui aux Garennes sur Loire contribue à façonner l'avenir de la France.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives aux Garennes sur Loire : ce qu'il faut savoir Aux Garennes sur Loire, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera sans nul doute l'étendue de la participation. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 81,07% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,19% au deuxième tour, ce qui représentait 3 160 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,38% au premier tour. Au deuxième tour, 53,4% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année aux Garennes sur Loire ? Les appels à contrer le RN seraient notamment capables d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs des Garennes sur Loire.