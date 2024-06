Résultat des législatives à Seugy : l'élection 2024 en direct

09:01 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Seugy ?

Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Seugy. En ce 30 juin 2024, les 765 votants de Seugy sont déjà allés voter il y a trois semaines, à l'occasion des européennes marquées par la victoire du Rassemblement national. Lors des précédentes législatives, il y a deux ans, 89 sièges avaient été attribués au parti de Jordan Bardella à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Cette élection est le moment idéal pour les candidats du Rassemblement national de se démarquer auprès des électeurs de la commune. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.