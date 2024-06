Résultat des législatives à Westhoffen : l'élection 2024 en direct

08:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Westhoffen ?

Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Westhoffen (de Salle Sportive Les Cerisiers à Salle Sportive Les Cerisiers). Suite au triomphe du Rassemblement National aux européennes, le chef de l'État a annoncé des élections législatives anticipées à Westhoffen et dans tout l'Hexagone. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Parmi les forces en présence dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin, qui réussira à obtenir le plus de suffrages à Westhoffen ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.