Résultat des législatives à Guermantes : l'élection 2024 en direct

08:59 - Les législatives à Guermantes ont lieu aujourd'hui

Pour voter, les votants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Guermantes. Au cours des législatives 2024, les nouveaux parlementaires français de l'Assemblée nationale vont être désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En d'autres termes, ce 30 juin, les Français doivent se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement divisé, le président ne disposant que d'une majorité relative. Parmi les forces en présence dans la 8ème circonscription de Seine-et-Marne, qui arrivera à capter le plus de voix à Guermantes ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.