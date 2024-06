Résultat des législatives à Orcemont : l'élection 2024 en direct

08:59 - Restez informé sur les législatives à Orcemont

Le bureau de vote de la ville d'Orcemont ferme à 20 heures pour le dépouillement. En ce dimanche, cela fait seulement trois semaines que les 669 inscrits sur les listes électorales de la ville se sont déplacés pour les élections européennes qui ont vu la victoire du Rassemblement national. En 2022, lors des précédentes législatives, 89 sièges de députés avaient été accordés au parti de Jordan Bardella à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Parmi les liste en présence dans la 10ème circonscription des Yvelines, qui parviendra à capter le plus de voix à Orcemont (78125) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.