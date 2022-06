Résultat de la législative à Ablis : 2e tour en direct

19/06/22 17:25

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle du pays ont tendance à dissimuler des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Ablis. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 31,13% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 21,49% des votes. A la troisième place, la candidature Rassemblement National recueille 20,18% des suffrages.

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative à Ablis. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 51%. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 10ème circonscription des Yvelines peut encore évoluer si les électeurs des 50 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Ablis. Aurore Bergé a rassemblé 31% des suffrages. Elle arrive devant Cédric Briolais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thomas Du Chalard (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 21% et 20% des votes.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Ablis (78) seront incités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'avoir une majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 28,6% des voix au premier tour à Ablis. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,9% et 20,8% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Ablis avec 57,3% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 42,7% des suffrages.