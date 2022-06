19:28 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Ablis ?

Dans les 2 bureaux de vote d'Ablis, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait enregistré 20,75% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,56% et 1,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 25,55% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Ablis.