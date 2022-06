En direct

19:50 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Agonac ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,97% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Agonac en avril. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,76% et 2,91% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 25,64% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - À Agonac, des sondages aussi convaincants ? Lors de la dernière échéance, à Agonac, Marine Le Pen se hissait à la tête du vote au premier round de la présidentielle avec 25,16% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,51%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 18,97% et Jean Lassalle à 7,14%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines boulverseront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Agonac À Agonac, l'une des clés de ces législatives 2022 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au second tour de l'élection présidentielle, 81,86% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 83,31% au premier tour, c'est-à-dire 1 093 personnes. La peur d'une reprise du covid-19 et ses répercussions en matière sanitaire et économique pourraient potentiellement éloigner les citoyens d'Agonac des bureaux de vote.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Agonac ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, parmi les 1 299 inscrits sur les listes électorales à Agonac, 44,26% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 40,57% pour le deuxième round.