Résultat des législatives à Allaire - Election 2022 (56350)

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Allaire

Le résultat des élections législatives 2022 à Allaire est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Morbihan

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Allaire a été publié par le ministère de l'Intérieur. Les 3094 électeurs d'Allaire votant dans la 4ème circonscription du Morbihan se sont prononcés pour la candidature Régionaliste lors du 1er round des élections législatives. Au sein de la ville, Paul Molac a obtenu 28% des voix. Il devance Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Florent de Kersauson (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 22% et 18% des voix. Ces chiffres ne représentent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 4ème circonscription du Morbihan : 85 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Morbihan atteint 47% (1 446 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Allaire Paul Molac Régionaliste 37,65% 28,14% Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 17,44% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 22,33% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 18,06% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 2,78% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 2,10% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 1,30% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,30% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,68% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 4,95% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,62% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,31% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Allaire Taux de participation 52,82% 53,26% Taux d'abstention 47,18% 46,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,61% Nombre de votants 59 011 1 648

