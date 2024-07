Résultat des législatives 2024 à Saint-Jacut-les-Pins (56220) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un peu plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone au moment du 1er round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,38% des votes à Saint-Jacut-les-Pins. Une somme à affiner néanmoins avec les 18,86% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,69% pour Yannick Jadot, 2,49% pour Fabien Roussel et 2,29% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'évolution inédite du RN à Saint-Jacut-les-Pins

L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà progressé de 17 points ici entre 2022 et 2024. Un nouveau bond pourrait bien apparaitre ce 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.