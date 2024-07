Résultat des législatives 2024 à Forges de Lanouée (56120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Forges de Lanouée, que vont choisir les supporters du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale au moment du 1er round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN au second tour. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire aux législatives la semaine dernière à Forges de Lanouée. Le ticket Régionaliste s'assurait la première place au premier tour, avec 40,94 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Paul Molac (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Forges de Lanouée Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement localement, comme au niveau national. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Forges de Lanouée ? Ce score du premier tour est évidemment à mettre en parallèle avec l'issue trouvée en 2022. Lors des dernières législatives à Forges de Lanouée, le RN arrivait aussi à la deuxième place sur le podium, 17,94% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 48,21% pour Paul Molac (Régionaliste) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Régionaliste (80,65%). Paul Molac s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - À Forges de Lanouée, les résultats des législatives aussi pertinents aujourd'hui ? A en croire les toutes dernières projections publiées entre les deux tours, l'extrême droite pourrait rafler entre 210 et 250 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union de la gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Avec 40,94% des votes, Paul Molac (Régionaliste) a pris les devants à Forges de Lanouée, le 30 juin lors du 1er round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Katel Le Cuillier (Rassemblement National) et Rozenn Guegan (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 35,91% et 11,7% des votants. C'est aussi Paul Molac qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription du Morbihan, avec cette fois 35,84%, devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Forges de Lanouée ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? À Forges de Lanouée, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 a atteint 68,98%, dépassant de 19 points celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 1 784 électeurs de Forges de Lanouée s'étaient rendus aux urnes (soit 49,27%). La participation était de 47,61% en 2019. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 68,98% de participation lors de la 1ère étape des législatives à Forges de Lanouée Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Forges de Lanouée, qu'en est-il de l'abstention ? 31,02% des électeurs de Forges de Lanouée ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,15% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 22,46% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,5% au premier tour et 56,13% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Forges de Lanouée ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à inciter les habitants de Forges de Lanouée à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse socio-économique de Forges de Lanouée : perspectives électorales Dans la ville de Forges de Lanouée, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,85%. Un salaire moyen mensuel net de 1936,56 euros/mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 854 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,71%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,88%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Forges de Lanouée mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 38,88% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.