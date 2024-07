Résultat des législatives 2024 à Berric (56230) – 2e tour [PUBLIE]

L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle progression à Berric ce dimanche 7 juillet ? La projection est acrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

Katel Le Cuillier (Rassemblement National) a enregistré 31% des voix à Berric dimanche 30 juin 2024, lors du 1er tour de la législative. En deuxième position, Paul Molac (Régionaliste) obtenait 30,74%. Enfin, Lhea Le Flecher (Nouveau Front populaire) recevait 18,86% des votants. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Paul Molac qui s'y imposait, avec cette fois 35,84% devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%. Un résultat qui changera probablement le visage du match pour le second tour dans la localité.

17:29 - Berric : démographie et socio-économie impactent les législatives

La démographie et le profil socio-économique de Berric façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 26,68% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,54% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (18,68%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 836 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,11%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,6%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Berric mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,68% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.