Résultat des législatives 2024 à Pleucadeuc (56140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Pleucadeuc, qui va prendre avantage du score du Front populaire ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire dès le premier tour. L'attelage a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire aux législatives dimanche dernier à Pleucadeuc. Paul Molac (Régionaliste) s'imposait au premier tour, avec 37,51 % des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Paul Molac (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Pleucadeuc Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. La progression du RN semble déjà solide à Pleucadeuc entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (17,55%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,05%), de l'ordre de 11 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Assez pour annoncer une implantation solide du parti localement, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Pleucadeuc ? Reste désormais à déterminer si la tendance au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, Paul Molac l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Pleucadeuc, obtenant 36,62% des voix sur place. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Régionaliste avec 71,71% contre 28,29% pour les perdants. Paul Molac remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Paul Molac (Régionaliste) devant avec 37,51% à Pleucadeuc aux législatives Paul Molac (Régionaliste) a réuni 37,51% des votes à Pleucadeuc le 30 juin, pour le premier round des élections législatives. Katel Le Cuillier (Rassemblement National) et Rozenn Guegan (Ensemble pour la République) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,05% et 16,74% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Paul Molac accumulant cette fois 35,84%, devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%.

19:21 - À Pleucadeuc, la participation du premier round dépasse celle du scrutin européen L'observation des résultats des précédents scrutins électoraux permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Pleucadeuc a été de 73,96%, dépassant de 18 points celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 568 personnes en âge de voter à Pleucadeuc, 55,23% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 58,42% lors du scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Pleucadeuc ? À Pleucadeuc, l'une des clés des législatives est l'abstention. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Pleucadeuc s'élevait à 26,04%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,04% au premier tour et 50,13% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Pleucadeuc ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 513 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,37% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,24% au premier tour.

17:29 - Pleucadeuc : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel impact aura la population de Pleucadeuc sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 18,42% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 26,94% ont 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,75%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 805 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,64%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,72%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pleucadeuc mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,53% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.