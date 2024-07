Résultat des législatives 2024 à Malansac (56220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Malansac ? Le Front populaire qui se présente cette fois a accumulé les votes des élections législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour ce dimanche. Ce premier pointage s'avère important. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Malansac, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 18,22% des votes dans la commune. Une percée à affiner néanmoins avec les 25,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Malansac ? Le résultat du RN sera une des clés au niveau local pour ces élections législatives. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Malansac ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Malansac Se tourner vers l'entre-deux tours de 2022 peut aussi sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Lors des législatives il y a deux ans, Paul Molac l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Malansac, obtenant 34,38% des suffrages sur place. Malansac optera d'ailleurs encore pour Paul Molac au second tour, finalement à la première place localement avec 72,27%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 27,73%.

20:05 - À Malansac, les résultats des législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Le dimanche 30 juin, les électeurs de Malansac ont préféré Paul Molac (Régionaliste), à qui ils ont accordé 36,73% des voix. Katel Le Cuillier (Rassemblement National) et Lhea Le Flecher (Union de la gauche) suivaient avec 26,97% et 18,22% des votants dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Paul Molac glanant cette fois 35,84%, devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport aux européennes à Malansac ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? À Malansac, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 est monté à 71,81%, plus élevé de 21 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'était effectivement hissé à 50,1% des électeurs de Malansac (56). Le taux de participation était de 50,11% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au deuxième tour à Malansac ? À Malansac, l'un des facteurs forts des législatives 2024 est incontestablement le niveau de participation. Malansac a enregistré une participation de 71,81%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,59% au premier tour. Au second tour, 49,17% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 77,34% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 79,58% au premier tour, c'est-à-dire 1 520 personnes. Les appels à faire "barrage" au RN sont notamment susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Malansac.

17:29 - Élections législatives à Malansac : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des élections législatives à Malansac comme partout ailleurs. Dotée de 1 279 logements pour 2 244 habitants, la densité de la ville est de 59 hab par km². Avec 152 entreprises, Malansac est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 32,71% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,93% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2011,38 euros par mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Malansac, les problématiques locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.