Résultat des législatives 2024 à Peillac (56220) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Peillac, que vont choisir les électeurs de gauche ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,86% des suffrages à Peillac. Une poussée à affiner néanmoins avec les 22,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Peillac aux dernières législatives ? Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Peillac ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - À Peillac, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Reste maintenant à savoir si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. A l'époque à Peillac, lors des élections législatives, le score était aussi de 43,70% pour Paul Molac , Peillac étant déjà partie intégrante de la 4ème circonscription du Morbihan. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Paul Molac (Régionaliste) finalement en tête localement, avec 79,84%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 20,16%.

20:05 - Les tendances avant le 2e tour, un révélateur pour les législatives 2024 à Peillac Paul Molac (Régionaliste) a réuni 44,05% des suffrages à Peillac le 30 juin, au soir du 1er tour de l'élection législative. Katel Le Cuillier (Rassemblement National) et Lhea Le Flecher (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 27,75% et 15,86% des votants. Paul Molac était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Morbihan dans son ensemble, avec cette fois 35,84%, devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Peillac ? Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Peillac était de 76,35%, dépassant celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le taux de participation représentait effectivement 55,81% au sein de Peillac, à comparer avec une participation de 54,2% en 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 76,35% de participation lors du premier round des législatives 2024 à Peillac À Peillac, le taux de participation constitue incontestablement un facteur déterminant de ces législatives. Le pourcentage d'abstention à Peillac lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 23,65%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,32% au sein de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 15,42% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,67% au premier tour et 47,17% au second tour.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Peillac Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des législatives à Peillac comme partout ailleurs. Dotée de 1 090 logements pour 1 857 habitants, la densité de la ville est de 75 habitants/km². Ses 104 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 540 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 16,47% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,57% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 44,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 576,10 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En somme, Peillac incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.