En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la gauche à Guégon ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins obtenus à l'échelle nationale sont porteurs. Or le Front populaire était absent aux législatives dimanche dernier à Guégon. On trouvait un binôme Régionaliste sur la première marche au premier tour, avec 38,32 % des suffrages. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Paul Molac (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Guégon Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives sera très observé. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 17 points sur place entre 2022 et 2024. Une marche de plus devrait être atteinte ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Guégon ? Reste à ce stade à savoir si la tendance au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Lors des législatives il y a deux ans, Paul Molac l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Guégon, obtenant 43,72% des suffrages sur place. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Paul Molac (Régionaliste) finalement en tête localement, avec 72,17%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 27,83%.

20:05 - Paul Molac (Régionaliste) en tête avec 38,32% à Guégon aux législatives D'après les projections en nombre de sièges rendues publiques dès la fin du premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait rafler entre 210 et 250 députés au terme des législatives. Le Front populaire devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République sécuriseraient une centaine de députés. Il faudra bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Paul Molac (Régionaliste) a raflé 38,32% des votes à Guégon dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round de l'élection législative. Katel Le Cuillier (Rassemblement National) et Rozenn Guegan (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en décrochant respectivement 34,1% et 15,12% des votants dans la ville. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription du Morbihan, Paul Molac glanant cette fois 35,84%, devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%.

19:21 - L'abstention scrutée à la loupe à Guégon Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Comme noté dans le précédent post, le taux d'abstention au 1er round des législatives à Guégon a atteint 28,15%, plus bas de 19 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 47,62% au niveau de Guégon, contre une abstention de 46,81% en 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Guégon À Guégon, l'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Guégon lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 28,15%. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 19,19% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,98% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,95% au premier tour et 53,8% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Guégon aujourd'hui ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français est notamment capable de ramener les citoyens de Guégon (56120) dans les isoloirs.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Guégon Quel portrait faire de Guégon, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 372 logements pour 2 251 habitants, la densité de la commune est de 42 hab par km². L'existence de 104 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (69,39%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 11,0%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 1954,27 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Guégon incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.