Résultat des législatives 2024 à Taupont (56800) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la gauche à Taupont ? Avec 28,06% des voix au niveau national pour le premier round des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. Le Nouveau Front populaire était absent dimanche dernier à Taupont. On trouvait un binôme Régionaliste en pôle position au premier tour, avec 44,36 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Paul Molac (Régionaliste) Régionaliste qui l'emportait au second tour.

20:58 - Le RN a largement gagné du terrain à Taupont L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Taupont entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Une marche de plus devrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Taupont ? Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Lors des élections législatives à l'époque, Paul Molac l'emportait également au premier tour dans la ville de Taupont, récoltant 54,60% des suffrages sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Régionaliste avec 81,88% contre 18,12% pour les perdants. Paul Molac remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Paul Molac (Régionaliste) devant ses concurrents lors de la législative à Taupont Paul Molac (Régionaliste) a raflé 44,36% des voix à Taupont dimanche 30 juin 2024, pour le 1er round des élections législatives. En seconde position, Katel Le Cuillier (Rassemblement National) captait 30,64%. A la troisième place, Rozenn Guegan (Ensemble pour la République) récupérait 13,79% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Paul Molac rassemblant cette fois 35,84%, devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Taupont ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Les chiffres montrent une participation de 73,97% lors du premier tour des élections législatives 2024 à Taupont, supérieure de 18 points à celle des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 55,2% au niveau de Taupont (56). La participation était de 56,3% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau national, la participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Taupont Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Taupont ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Taupont s'élevait à 73,97%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,28% au premier tour. Au second tour, 51,41% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 81,91% au deuxième tour, soit 1 544 personnes.

17:29 - Taupont : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Taupont révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,91% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (75,02%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 042 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,57%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,06%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Taupont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,2% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.