Résultat de la législative à Allennes-les-Marais : 2e tour en direct

19/06/22 17:25

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Allennes-les-Marais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Allennes-les-Marais. En direct 17:25 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Allennes-les-Marais ? Dimanche 12 juin pour le premier tour, les électeurs d'Allennes-les-Marais ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 26,91% des voix. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueillent 25,79% et 22,14% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Allennes-les-Marais aux législatives ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,0% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 22,55% au premier tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Le week-end dernier, 49,23% des personnes aptes à participer à une élection à Allennes-les-Marais s'étaient rendues dans l'isoloir. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Allennes-les-Marais, c'est pour ce 19 juin ! Pour le second tour des élections législatives de 2022 à Allennes-les-Marais, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2962 citoyens de la ville à 18 heures, pour passer au décompte des voix. Seuls les postulants qualifiés dimanche dernier s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Allennes-les-Marais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Allennes-les-Marais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Victor Catteau Rassemblement National Ophélie Delneste Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Allennes-les-Marais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Allennes-les-Marais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Allennes-les-Marais Ophélie Delneste (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,98% 25,79% Victor Catteau (Ballotage) Rassemblement National 24,97% 26,91% Frédéric Cauderlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,56% 22,14% Sébastien Huyghe Les Républicains 17,51% 16,61% Manon Stoffel Ecologistes 3,06% 3,36% Hugues Sion Reconquête ! 2,45% 2,52% Luc Dubois Divers extrême gauche 1,27% 1,47% Pierrick Dennequin Droite souverainiste 1,20% 1,19% Participation au scrutin Circonscription Allennes-les-Marais Taux de participation 49,15% 49,23% Taux d'abstention 50,85% 50,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,89% Nombre de votants 49 930 1 463

Le résultat de la législative 2022 à Allennes-les-Marais a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Rassemblement National décroche la première place chez les 2972 électeurs de la 5ème circonscription du Nord habitant à Allennes-les-Marais. A l'échelle de la commune, Victor Catteau a obtenu 27% des voix. Il devance Ophélie Delneste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédéric Cauderlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 26% et 22% des votes. Le taux de participation représente 49% des électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription électorale (1 509 non-votants). Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 31 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Nord.

Législatives 2022 à Allennes-les-Marais : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs d'Allennes-les-Marais seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 29.4% des votes au premier tour à Allennes-les-Marais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 28.5% et 15.6% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52.5% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47.5% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?