En direct

19:47 - Du côté de la gauche, les 24,02% de Mélenchon à Ambès font saliver Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Ambès, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait enregistré 24,02% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,02% et 2,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 28,51% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ambès ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Ambès au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La Nupes a tutoyé la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Or Marine Le Pen avait atteint la tête du vote au dernier rendez-vous présidentiel à Ambès avec 33,69% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 24,02%, devançant Emmanuel Macron à 19,97% et Éric Zemmour à 4,74%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Ambès ? À Ambès, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 2 189 personnes en âge de voter dans la ville, 28,54% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,08% au premier tour. Les jeunes expriment souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ?

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Ambès ? L'étude des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 2 202 inscrits sur les listes électorales d'Ambès s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 41,05%), à comparer avec une participation de 32,61% au second tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.