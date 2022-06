Résultat des législatives à Ambrières-les-Vallées - Election 2022 (53300) [DEFINITIF]

Le résultat de la législative à Ambrières-les-Vallées est maintenant officiel. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de voix auprès des électeurs d'Ambrières-les-Vallées de la 3ème circonscription de la Mayenne. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Mayenne peut encore basculer si les électeurs des 98 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux d'Ambrières-les-Vallées. Dans la ville, Yannick Favennec a collecté 62% des voix. Il devance Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 15% et 14% des voix. La participation représente 42% des habitants autorisés à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de cette circonscription législative.

Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Ambrières-les-Vallées et il y a encore du temps pour remplir son devoir citoyen puisque l'unique bureau de vote de la cité reste ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 7 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

À Ambrières-les-Vallées, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 72,15% au premier tour, ce qui représentait 1 500 personnes. Les études indiquent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ?

La dernière présidentielle, à Ambrières-les-Vallées, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 36,16% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 22,91%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,08% et Valérie Pécresse à 5,87%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des votants en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement bouleverser la donne et donc le résultat des législatives à Ambrières-les-Vallées ce dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

Les habitants d'Ambrières-les-Vallées avaient offert 14,08% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,93% et 1,73% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,66% à gauche de l'échiquier (sans compter les voix Mélenchon).

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Ambrières-les-Vallées seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36,2% des votes au premier tour à Ambrières-les-Vallées, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 22,9% et 14,1% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Ambrières-les-Vallées gratifié de 61,3% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 38,7% des suffrages.