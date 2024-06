Résultat des législatives à Ancerville : l'élection 2024 en direct

Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Ancerville (55170), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,49% au premier tour. Au second tour, 56,69% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,12% des personnes en âge de voter dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,06% au premier tour.

08:02 - Bureaux de vote à Ancerville : les horaires d'ouverture

Les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote d'Ancerville sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Le premier tour des législatives se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre d'élire les 577 députés de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de gauche, de la majorité présidentielle, du bloc de l'extrême-droite parviendra à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la commune ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.