Résultat des législatives à Ancerville - Election 2022 (55170) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Ancerville. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de la Meuse peut encore basculer si les électeurs des 244 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux d'Ancerville. Brigitte Gaudineau a réuni 44% des votes. Bertrand Pancher (Divers droite) et Sandrine Raffner Kiefer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à dans l'ordre 19% et 16% des votes. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription atteint 54% (soit 943 votants).

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 43,07% des voix au premier tour à Ancerville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ex-député européen avaient obtenu 21,37% et 8,97% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Ancerville gratifiée de 63,66% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 36,34% des voix. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Ancerville ( Meuse ) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.