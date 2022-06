Résultat de la législative à Argelès-sur-Mer : en direct

17:18 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Argelès-sur-Mer ?

A l'issue du dernier vote, à Argelès-sur-Mer, Marine Le Pen grimpait à meilleure place au 1er round de la présidentielle avec 32,67% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,78%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 15,37% et Éric Zemmour à 10,2%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute modifier cette donne lors des législatives à Argelès-sur-Mer. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.