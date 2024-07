Résultat des législatives 2024 à Villelongue-dels-Monts (66740) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un résultat aux législatives entre 20% et 23,91% à Villelongue-dels-Monts pour la nouvelle coalition de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a obtenu un peu plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Villelongue-dels-Monts, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 23,91% des votes dans la localité. Une progression en comparaison des 21,92% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 19 points à Villelongue-dels-Monts Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections de l'Assemblée 2024, au niveau local. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 19 points ici entre 2022 et 2024. En faisant une projection sommaire, on peut penser que le RN sera vainqueur à Villelongue-dels-Monts ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau coup de force pour le RN à Villelongue-dels-Monts ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très scruté. Le RN va-t-il de nouveau gagner à Villelongue-dels-Monts, comme lors des législatives 2022 ? Les élections législatives avaient également donné un très bon score pour le RN à l'époque à Villelongue-dels-Monts. C'est en effet Michèle Martinez qui se plaçait en tête au premier tour avec 31,36% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 57,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,22%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Villelongue-dels-Monts A en croire les projections des sondeurs rendues publiques juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait s'assurer pas loin de 250 sièges au terme des législatives. La coalition de gauche devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient conserver jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. A l'occasion du premier tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Villelongue-dels-Monts ont plébiscité Michèle Martinez (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 50,94% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Julien Baraillé (Union de la gauche) et Patricia Nadal (Majorité présidentielle) avec respectivement 23,91% et 16,59% des électeurs. C'est aussi Michèle Martinez qui arrivait en tête dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales dans son ensemble, avec cette fois 47,9%, devant Julien Baraillé avec 25,95% et Patricia Nadal avec 16,54%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Villelongue-dels-Monts ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Comme précisé dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives à Villelongue-dels-Monts a été de 26,9%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 43,47% au sein de Villelongue-dels-Monts (66), contre un taux d'abstention de 41,52% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Villelongue-dels-Monts ? À Villelongue-dels-Monts, l'un des facteurs clés des législatives est le niveau de participation. Le taux d'abstention à Villelongue-dels-Monts lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 26,9%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,1% au premier tour. Au second tour, 52,66% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,34% des votants de la commune, contre une abstention de 21,26% au deuxième tour. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Villelongue-dels-Monts ?

17:29 - Les enjeux locaux de Villelongue-dels-Monts : tour d'horizon démographique Dans la ville de Villelongue-dels-Monts, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 14,4% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec 38,47% de population active et une densité de population de 142 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 779 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,67% et d'une population immigrée de 9,81% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,84%, comme à Villelongue-dels-Monts, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.