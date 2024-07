Résultat des législatives 2024 à Trouillas (66300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Trouillas comme objectif ? Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale dans les résultats du premier round des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Trouillas, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,62% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 22,84% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN a vivement séduit à Trouillas en 2 ans L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Trouillas entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc possible, selon les reports de voix, que le RN finisse vainqueur à Trouillas ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle offensive pour le RN à Trouillas ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections au niveau local. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore s'imposer à Trouillas ? Les élections législatives avaient déjà abouti à un joli départ pour le RN à l'époque à Trouillas. On retrouvait en effet Michèle Martinez devant ses concurrents au premier tour, avec 38,38% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 60,65%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,35%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Trouillas ? Lors du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin, les citoyens de Trouillas ont placé en tête Michèle Martinez (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 54,23% des suffrages. En 2e position, Julien Baraillé (Nouveau Front populaire) ramassait 22,62%. De son côté, Patricia Nadal (Ensemble pour la République) ramassait 12,15% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Michèle Martinez glanant cette fois 47,9%, devant Julien Baraillé avec 25,95% et Patricia Nadal avec 16,54%.

19:21 - Participation aux législatives à Trouillas : une hausse par rapport aux européennes ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Trouillas a connu une participation de 71,57%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait en effet 56,73% au niveau de Trouillas (66). La participation était de 52,56% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 71,57% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives 2024 à Trouillas À Trouillas, le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères cruciaux du scrutin législatif. Les résidents de Trouillas ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 71,57%. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 650 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,91% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,3% au premier tour, c'est-à-dire 1 325 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,62% au premier tour et 43,39% au deuxième tour.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Trouillas Dans les rues de Trouillas, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 257 habitants répartis dans 1 145 logements, cette commune présente une densité de 116 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 161 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 351 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,51%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,65% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2039,75 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,73%, révélant une situation économique fragile. À Trouillas, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se joignent aux objectifs français.