Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-Pla-de-Corts (66490) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Quels sont les scénarios de reports des voix en faveur du Front populaire à Saint-Jean-Pla-de-Corts ? Avec 28,06% des voix à l'échelle nationale à l'issue du 1er round des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022 au même stade. Un score qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN au second tour. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,3% des bulletins à Saint-Jean-Pla-de-Corts. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (21,35%).

20:58 - Une progression notable du Rassemblement national à Saint-Jean-Pla-de-Corts Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu localement pour cette législative. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN termine vainqueur à Saint-Jean-Pla-de-Corts ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national il y a deux ans Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Saint-Jean-Pla-de-Corts, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national tirait également son épingle du jeu à Saint-Jean-Pla-de-Corts à l'époque lors des législatives. C'est en effet Michèle Martinez qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 32,38% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 57,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,25%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN jusqu'ici D'après les études communiquées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait rafler pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats macronistes garderaient une centaine de sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les spécificités locales. Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Jean-Pla-de-Corts ont placé en tête Michèle Martinez (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 49,77% des suffrages. En seconde position, Julien Baraillé (Union de la gauche) ramassait 24,3%. Ensuite, Patricia Nadal (Ensemble pour la République) glanait 16,9% des votants. C'est aussi Michèle Martinez qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 47,9%, devant Julien Baraillé avec 25,95% et Patricia Nadal avec 16,54%.

19:21 - Et que dire des élections européennes à Saint-Jean-Pla-de-Corts au niveau de l'abstention ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Jean-Pla-de-Corts a été de 70,19%, dépassant de 12 points celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 58,19% des personnes habilitées à voter à Saint-Jean-Pla-de-Corts avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 56,31% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - 70,19% de participation lors du premier round des législatives 2024 à Saint-Jean-Pla-de-Corts Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Saint-Jean-Pla-de-Corts ? Dans la ville, 29,81% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,43% au premier tour. Au deuxième tour, 53,16% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 24,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 24,02% au deuxième tour.

17:29 - Saint-Jean-Pla-de-Corts et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux À Saint-Jean-Pla-de-Corts, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 14,84% et une densité de population de 202 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 899 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,8%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,18%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,13%, comme à Saint-Jean-Pla-de-Corts, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.