Résultat des législatives 2024 à Thuir : les premiers chiffres du 2e tour

Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Comme noté dans la précédente publication, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à Thuir a été de 32,29%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 46,96% au sein de Thuir. L'abstention était de 46,81% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

Le niveau d'abstention est sans aucun doute un critère important du scrutin législatif. Dans l'agglomération, dimanche, 32,29% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 24,46% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 26,74% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,06% au premier tour. Au second tour, 52,72% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études montrent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Thuir ?

17:29 - Comment la composition démographique de Thuir façonne les résultats électoraux ?

Au cœur de la campagne électorale législative, Thuir est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 8 173 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 659 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 147 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,64%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 388 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,01%, participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 188 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,89%, synonyme d'une situation économique instable. Pour conclure, Thuir incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.