Résultat des législatives 2024 à Laroque-des-Albères (66740) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire en progression à Laroque-des-Albères par rapport à la Nupes L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce 2e tour. Une première réponse : l'ensemble a récolté 28,06% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,48% des bulletins à Laroque-des-Albères. Une percée à comparer néanmoins avec les 20,44% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Une évolution impressionnante du RN à Laroque-des-Albères en 2 ans Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces législatives 2024 localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà récupéré 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en tête aux dernières législatives à Laroque-des-Albères A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore gagner à Laroque-des-Albères ? Le Rassemblement national parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Laroque-des-Albères à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Michèle Martinez en tête au premier tour, avec 25,48% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,43%.

20:05 - Quel résultat à Laroque-des-Albères pour le RN au second tour ? Michèle Martinez (Rassemblement National) a amassé 43,26% des votes à Laroque-des-Albères dimanche 30 juin dernier, pour le 1er tour des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Julien Baraillé (Union de la gauche) et Patricia Nadal (Ensemble !) avec 24,48% et 21,78% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Michèle Martinez glanant cette fois 47,9%, devant Julien Baraillé avec 25,95% et Patricia Nadal avec 16,54%.

19:21 - Résultats à Laroque-des-Albères : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? À Laroque-des-Albères, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 24,48%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 35,63% des personnes en capacité de voter à Laroque-des-Albères avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 41,36% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Laroque-des-Albères, la participation a atteint 75,52% lors du 1er tour des législatives 2024 À Laroque-des-Albères, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement l'abstention. Le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Laroque-des-Albères s'élevait à 75,52%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,34% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 421 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,01% au premier tour et 54,68% au deuxième tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont par exemple capables de modifier les décisions que prendront les électeurs de Laroque-des-Albères.

17:29 - Laroque-des-Albères aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Laroque-des-Albères, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 15,12% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec 33,95% de population active et une densité de population de 103 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 498 € par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 011 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,44% et d'une population étrangère de 7,03% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 34,76%, comme à Laroque-des-Albères, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.