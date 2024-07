Résultat des législatives 2024 à Llupia (66300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une progression pour la gauche depuis deux ans à Llupia Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone à l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,92% des votes à Llupia. Une somme à comparer néanmoins avec les 18,74% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,05% pour Yannick Jadot, 2,62% pour Fabien Roussel et 2,69% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le RN redoutable à Llupia pour les législatives Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection. La progression du RN semble déjà solide à Llupia entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (36,16%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (50,39%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique suivait la même logique que pour les élections européennes.

20:29 - Le RN vainqueur aux législatives il y a deux ans à Llupia Le résultat obtenu par le RN sera ainsi scruté à la loupe à l'échelle locale pour le second tour de cette élection 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore s'imposer à Llupia ? Le RN réalisait également un très bon départ à Llupia lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. Dans la commune, c'est Michèle Martinez qui s'imposait au premier tour avec 36,16%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 58,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,22%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Pour le 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants de Llupia ont placé en tête Michèle Martinez (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 50,39% des bulletins de vote. Julien Baraillé (Union de la gauche) ramassait 24,92%. Ensuite, Patricia Nadal (Majorité présidentielle) glanait 15,93% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, Michèle Martinez accumulant cette fois 47,9%, devant Julien Baraillé avec 25,95% et Patricia Nadal avec 16,54%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Llupia ? L'étude des résultats des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. En comparaison des européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Llupia a baissé de 14 points, atteignant 25,9%. Début juin, durant le scrutin européen, 39,69% des personnes en âge de voter à Llupia avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 40,97% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives 2024 à Llupia reste l'abstention Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Llupia ? Dans la commune, le taux d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 était de 25,9%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,75% au premier tour. Au deuxième tour, 49,05% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 722 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 20,27% au second tour.

17:29 - Élections législatives à Llupia : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des législatives à Llupia comme dans toute la France. Dotée de 1 004 logements pour 2 140 habitants, la densité de la ville est de 285 hab/km². L'existence de 119 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 30,39% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 28,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 663,34 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Llupia, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.