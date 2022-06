En direct

19:32 - Quel résultat à Argent-sur-Sauldre pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,03% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote d'Argent-sur-Sauldre le dimanche 10 avril. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,01% et 1,37% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 19,41% pour le bloc de gauche.

16:30 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Argent-sur-Sauldre ? Avec 29,3% des votes exprimés, au 1er tour à Argent-sur-Sauldre, Marine Le Pen avait glané la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 27,15%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,03% et Éric Zemmour à 7,04%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement chambouler cette donne lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle a chuté très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Argent-sur-Sauldre ? À Argent-sur-Sauldre, le taux de participation constituera indiscutablement un critère déterminant des législatives 2022. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour des législatives ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 28,05% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 29,74% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Argent-sur-Sauldre ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières élections législatives, 49,51% des personnes en capacité de participer à une élection à Argent-sur-Sauldre avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 44,31% au second round. Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.