Résultat de la législative à Arlanc : 2e tour en direct

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Arlanc, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2e épisode des élections législatives. Son représentant a donc aujourd'hui. Ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,58%, 2,84%, 0,95% et 4,42% en avril. La coalition de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 21,79% à Arlanc pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Les Républicains à Arlanc ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 43,94% des votes pour le 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Elle est suivie par les candidats Les Républicains et Rassemblement National qui récupèrent dans l'ordre 23,94% et 18,58% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.